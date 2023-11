Alcalde travesti se suicida frente a los sheriffs

Montgomery, AL.- El predicador, travesti y alcalde republicano de Smiths Station, Fred L. «Bubba» Copeland, se suicidó el pasado viernes 3 de noviembre frente a los sheriffs que lo seguían durante el control de asistencia social.

«Bubba» Copeland de 49 años de edad, travesti como hobbies, casado y padre de tres hijos, su dio un balazo, luego de que la policía hiciera un control el alcalde, «Salió del vehículo, sacó una pistola y se quitó la vida».

Ver más: Tratamiento para trastorno de estrés postraumático buscará aprobación de FDA

El alcalde republicano era trasvesti por «pasatiempo» y que usaba esta rutina para «deshacerse del estrés».

Alcalde de Alabama se suicida tras ser descubierto como travesti

En una entrevista al periodista, Craig Monger, Copeland comentó «Lo que hago en mi vida privada no tiene nada que ver con lo que hago en mi vida santa». Además añadió, «¿Esto tiene algún efecto para que yo sea alcalde, que a veces me ponga un vestido o a veces me maquille? ¿Tiene eso algo que ver con que yo sea alcalde o pastor?».

Por su parte, su iglesia se refería a su pasatiempo de travesti como un «comportamiento antibíblico».

Larry DiChiara, superintendente escolar de la ciudad de Phoenix, dijo que era un viejo amigo de Copeland y compartió su reacción en una publicación en Facebook, «Copeland era conocido como un pilar de la comunidad local y se reunió con el entonces presidente Donald Trump en 2019, quien lo elogió por su manejo de un devastador tornado que arrasó la ciudad».

Ver más: Hallado muerto sospechoso de masacre de Maine

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

Este caso de suicidio detonó los problemas de salud mental que atraviesa el país. Por ejemplo, hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio por lo que debe ofrecerse ayuda a quien lo manifieste. Si Ud., nota las siguientes señales esté alerta:

Hacer comentarios de desesperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Sentirse carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Demostraciones de ansiedad y agitación

Desorden al dormir : muy poco o demasiado

Aislamiento o sentirse excluido

Exhibir ira o hablar de venganza

Tener picos de temperamento

Video: Prevención del suicidio Una madre cuenta su caso