Alcalde lucha contra creciente población de las ratas

Nueva York, NY.- Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York nombró, el miércoles 12 de abril, a Kathleen Corradi, empleada de la U.S. Department of Education como la primera «zar de las ratas» de NYC, como máxima responsable de erradicar la población de ratas.

Este nombramiento del alcalde de NYC es una respuesta para combatir a la creciente población de ratas en la ciudad. Por su lado, Corradi dijo, «Me verán mucho, y muchas menos ratas».

En este sentido, la nueva «zar de las ratas» añadió, que el título oficial del cargo será, «director de mitigación de roedores en toda la ciudad».

El alcalde de NYC viene expresando su profundo rechazo por las ratas. Tanto así que publicó en el año 2022, su búsqueda en un perfil «algo sediento de sangre» o con «aura general de maldad» en son divertido.

New York City, meet your new Rat Czar. https://t.co/ArFVVrp8sE

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 12, 2023