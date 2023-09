Alarmante crecimiento de muertes por fentanilo con estimulantes en 10 años

Washington, DC.- Una publicación de la revista Addiction sobre un estudio de la University of California, Los Angeles (UCLA) concluyó que la proporción de muertes por sobredosis de fentanilo combinado con estimulantes en Estados Unidos creció más de 50 veces entre el 2010 y el 2021, pasando del 0.6% de los muertos al 32.3%.

Específicamente, la investigación publicada el jueves 14 de septiembre, explicó que los fallecimientos por esta mortal mezcla durante la llamada «cuarta ola» de la crisis por sobredosis de opioides, creció en este lapso de tiempo de 235 a 34.429 casos.

De acuerdo al comunicado de la UCLA que lidera el estudio, el uso de fentanilo con estimulantes, «está convirtiéndose rápidamente en la fuerza dominante de la crisis de sobredosis en Estados Unidos».

El autor principal de estudio e investigador en el Escuela David Geffen de Medicina en UCLA, Joseph Friedman, destacó que el fentanilo, «ha inaugurado una crisis por sobredosis de polisustancias, lo que significa que la gente mezcla fentanilo con otras drogas, como los estimulantes, pero también otras incontables sustancias sintéticas».

