Alabama reactiva la pena de muerte

Montgomery, AL.- El estado de Alabama reactivó el jueves 20 de julio la pena de muerte con la primera ejecución de un hombre desde febrero, cuando la gobernadora de Alabama, Kay Ivey aprobó la iniciativa que reanudó las ejecuciones después de revisiones.

El hombre que será ejecutado en Alabama fue identificado como James Barber, de 64 años de edad. El lugar de la ejecución será el Centro Correccional William Holman en Atomre a las 6 pm.

El prisionero Barber fue declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de Dorothy Epps, de 75 años. El trágico hecho ocurrió durante un robo en su casa de Harvest, Alabama el 20 de mayo de 2001.

En cuanto a la pena de muerte en Alabama, hay que recordar que Ivey la suspendió en noviembre. Con esta acción ordenó la revisión del proceso de inyección letal luego de una serie de ejecuciones fallidas en 2022.

BREAKING: #SCOTUS denies a stay of execution for James Barber, over the dissent of the three liberal justices. SCOTUS will not stop Alabama from proceeding with its planned execution. Sotomayor writes the dissent, joined by Kagan and Jackson. https://t.co/8MJMBMoHI4 pic.twitter.com/kC99ywX4vo

— Chris Geidner (@chrisgeidner) July 21, 2023