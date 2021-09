234 aniversario del Constitution Day 2021

Washington, DC.- El Congreso de Estados Unidos aprobó, en 2004, una legislación que establece el Constitution Day, como un feriado federal que conmemora la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos el 17 de septiembre de 1787.

El 17 de septiembre de 1787, 39 de los 55 delegados que asistieron a la Convención Constitucional firmaron la Constitución de los Estados Unidos, forjando un nuevo gobierno para los Estados Unidos de América.

Como resultado de meses de arduo debate sobre la estructura y los poderes de un nuevo gobierno federal, la Constitución de los Estados Unidos resultó ser un testimonio de la habilidad política cooperativa y el arte de la política.

Históricamente se conoce que, su proclamación originó el inicio del primer Día de Acción de Gracias nacional, el jueves 26 de noviembre de 1789, por George Washington.

Some exciting #ConstitutionDay news: @NEHgov has awarded $2.8 million to state & jurisdictional humanities councils to support #civics education & American #history programs across the nation, under the "A More Perfect Union" initiative.

Learn more, here: https://t.co/Wis17wSbgZ pic.twitter.com/0hHFhhwZN2

— NEH (@NEHgov) September 17, 2021