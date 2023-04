18.000 vacas muertas en incendio de granja lechera

Castro, TX.- Un fatal incendio originado por una fuerte explosión dejó un saldo de 18.000 vacas muertas en una granja lechera familiar al oeste de Texas, accidente que quedó etiquetado como el incendio en un establo más mortífero en Estados Unidos.

Un equipo de bomberos logró rescatar a un empleado de South Fork Dairy cerca de Dimmitt. Esto sucedió al tiempo que las llamas atravesaban las estructuras y los corrales, de acuerdo con declaraciones de la Castro County Sheriff’s Office.

Por el momento, las autoridades investigan la causa del incendio. Adicionalmente, ha sido imposible contactar a los miembros de la familia propietaria de la granja en uno de los condados de mayor producción lechera de Texas.

Como respuesta el Animal Welfare Institute (AWI), uno de los grupos de protección animal más antiguos de Estados Unidos activó las alarmas para que se establezcan leyes federales para prevenir incendios en graneros. Estos accidentes matan a cientos de animales de granjas al año.

This tragic incident is the deadliest barn fire involving cattle since at least 2013, when AWI first began tracking #barnfires. Farms must do more to protect animals by adopting commonsense fire safety measures. https://t.co/e7gnmZqbcy

— Animal Welfare Institute (@AWIOnline) April 13, 2023