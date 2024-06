Charlotte, NC.- ¡CLT+ se ha vuelto bilingüe! Y ya puede descargar la aplicación en español.

¡CLT+ se ha vuelto bilingüe! 📲

¡Descargue la aplicación CLT+ Español desde Apple App Store o Google Play hoy!

–

CLT+ has gone bilingual! 📲

Download the CLT+ Español App from the Apple App Store or Google Play today! pic.twitter.com/Da5Zb5haMc

— City of Charlotte (@CLTgov) June 13, 2024