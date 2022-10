¡Vota! CMS define calendario escolar con encuesta

Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg buscan la participación de la comunidad para la selección del calendario escolar 2023-2024.

Para esto publicó una encuesta en su sitio web que incluye dos opciones de calendario por los que la comunidad puede elegir y votar.

El superintendente valorará la votación y hará su recomendación a la Junta de Educación de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés).

El plazo para votar vence el 26 de octubre y el 9 de noviembre la Junta de Educación votará sobre el calendario escolar 2023-24.

Las opciones A y B por las que votará la comunidad son el resultado de reuniones y deliberaciones del comité de calendario.

Ambas alternativas cumplen con ciertos requisitos de base. Es posible que los días de instrucción no comiencen antes del lunes más cercano al 26 de agosto.

Have a say on our 2023-2024 academic calendar. Head to https://t.co/hx2DePOaN7 and select “Parents & Students” > “Surveys.” The survey is anonymous and closes Oct. 26. The calendar will be voted on by the CMS Board of Education Nov. 9, 2022. Thank you for your participation! pic.twitter.com/sv2uv1DcCB

— CMS (@CharMeckSchools) October 24, 2022