Última oportunidad para refrescarse en spraygrounds

Charlotte, NC.- Los spraygrounds en Mecklenburg, que tantos visitantes han recibido durante el verano, estarán activos hasta este fin de semana largo del Labor Day.

El condado informó en su cuenta de Twitter que el último día para spraygrounds será el lunes 5 de septiembre, feriado por el Día del Trabajo.

Ramsey Creek Beach y Cordelia Pool también estarán abiertos hasta el mismo día.

En cambio, las familias podrán disfrutar de Double Oaks Family Aquatic Center hasta el domingo 4 de septiembre.

Las estaciones de enfriamiento son muy populares durante el verano debido a las altas temperaturas.

Y, aunque el calor todavía se mantiene, ya la temporada de los spraygrounds y otros lugares de recreación está terminando.

