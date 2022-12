Charlotte, NC.- Establecer un emprendimiento representa retos y muchas veces dinero. Comenzar un negocio desde tu casa puede pasar por tu mente como opción para ahorrar costos, pero debes tener presente que una decisión de este tipo puede exponerte a sanciones.

¿Realmente está permitido tener un comercio o negocio en la casa? Marcelo Anselmo, inspector de la División de Cumplimiento de Código de la Ciudad, habló con Progreso Hispano News y ofreció una guía.

La división forma parte de Housing & Neighborhood Services y es uno de los servicios disponibles para la comunidad a través del número 311, que atiende solicitudes no vinculadas a emergencias.

Un principio básico para el establecimiento de una negocio es que no interrumpa la convivencia residencial. Acá es donde entra en juego Zoning, un departamento que vela porque los comercios cumplan las normas y licencias.

¿Tienes un negocio en tu casa? Cuidado con las sanciones

“No se puede hacer cosas de comercio en lugares residenciales”, dijo Anselmo.

El inspector recordó un caso, que como otros, no está permitido en zonas residenciales.

Él acudió a una casa en Charlotte tras la queja de una persona porque su vecino tenía mucha gente yendo a hacer compras. Al llegar había 15 autos en la calle y más gente esperando.

“Yo le dije tú tienes que buscar otro lugar, porque estás haciendo (este negocio) muy bien, pero no se puede hacer en la casa. Ellos (los propietarios) no tenían idea que no se puede hacer tortas para vender y la gente venir a comprarlas”.

Cuando un inspector identifica una infracción se le notifica al propietario y éste deberá corregir en el tiempo estimado por Zoning. En caso contrario recibe una multa y de persistir se podría abrir un proceso legal en su contra.

Las actividades económicas más comunes que Zoning ha tenido que remover de las zonas residenciales se refieren a la producción de alimentos, peluquerías, clínicas veterinarias, clínicas dentales y talleres mecánicos.

Recuerde que todo lo que incluye química, movimiento, ruido, vibración están completamente prohibidos desarrollarlos dentro de los hogares.

Trabajos mecánicos

Sobre los trabajos mecánicos, Marcelo Aselmo también aclaró dudas.

Él explicó que puedes reparar tu automóvil sin inconvenientes, siempre que no sea un trabajo mayor como sacar el motor.

Pero aclaró que el trabajo mecánico tiene que ser para el automóvil del propietario, no como un negocio.

Además, en tu casa puedes tener hasta un automóvil dañado, siempre en la parte de atrás de la vivienda y con una cobertura para autos..

Igualmente, puede haber hasta dos autos sin placas, pero deben pertenecer a las personas que habitan la vivienda.

La División de Cumplimiento de Código de la Ciudad trabaja para mejorar la calidad de vida de todos. Si usted tiene una queja de algún vecino llame al 311.

Las personas que necesiten algún permiso pueden obtenerlo en las oficinas de Zoning en 2145 Suttle Av. Charlotte, NC 28208. También podrá contactar a través del 704.336.7600 o realizar solicitudes en línea a través de www.charlottenc.gov ingresando en el menú a Servicios, Contacto 311.

