sospechoso-muerto-en-tiroteo-con-oficiales-de-cmpd

Charlotte, NC.- Un sospechoso armado murió en un tiroteo que invoclucró a oficiales de CMPD, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el miércoles 4 de octubre cerca de las 9:30 pm en la cuadra 100 de Frazier Avenue, indicó el Departamento de Policía de Charlotte Meckleburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El informe preliminar indica que los oficiales acudieron al lugar en respuesta a una llamada de servicio por distaros.

Al llegar, un oficial se encontró con un sujeto armado que coincidía con la descripción del sospechoso.

Update on Officer Involved Shooting Investigation in the 100 block of Frazier Avenue in the Metro Division. pic.twitter.com/IFA38t8BHr

— CMPD News (@CMPD) October 5, 2023