Se acerca límite para solicitudes de boletas en ausencia

Los votantes de Carolina del Norte que deseen emitir su voto por correo en las elecciones generales de 2022 tienen hasta las 5 pm del martes 1 de noviembre para solicitar una boleta.

Hasta el miércoles 26 de octubre, 234,366 habitantes de Carolina del Norte habían solicitado una boleta por correo, más del doble de la cantidad de votantes que solicitaron boletas en este momento en las últimas elecciones de mitad de período en 2018. En todo el estado, 73,514 votantes habían devuelto boletas en ausencia hasta el miércoles, frente a 31,462 en 2018.

“Creemos que muchas personas que votaron por correo en 2020 debido a la pandemia encontraron el proceso simple y eficiente, y votarán por correo nuevamente este año”, dijo Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la Junta Estatal de Elecciones. “Por supuesto, todos los votantes deben usar el método de votación que más les convenga, ya sea por correo o en persona durante el período de votación anticipada o el día de las elecciones, el 8 de noviembre”.

