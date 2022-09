Charlotte, NC.- Charlotte, conocida como Queen City o Ciudad Reina, es una de las principales urbes de Estados Unidos y la más importante de Carolina del Norte. Pero, el origen de su nombre pocas personas lo conocen y guarda una estrecha relación con la monarquía británica.

La ciudad de Charlotte es una de las de mayor crecimiento en el país y hogar de más de 10 compañías Fortune 1000.

En sus límites están sedes de importantes empresas como Bank of America, Lowe’s y Wachovia Corp. También, alberga a los Hornets, Panthers y Charlotte FC, equipos de las principales ligas deportivas profesionales.

Con el fallecimiento de la reina Isabel II el jueves a los 96 años se pone el tapete nuevamente el origen del nombre de la ciudad de las Carolinas.

Queen City y su relación con la monarquía británica

Y es que los nombres de la ciudad de Charlotte y del condado Mecklenburg tienen su origen en la monarquía británica.

Los nombres provienen de Charlotte Sophia of Mecklenburg-Strelitz, la reina consorte del rey británico Jorge III durante la época de la fundación de la ciudad en 1768.

De ahí que Charlotte tenga el apodo de Queen City o Ciudad Reina en español.

Charlotte Mecklenburg Library explica en su sitio web que antes de que Charlotte fuera fundada en 1768 por la Asamblea General colonial de Carolina del Norte, los colonos llamaban al área «Charlotte towne» en honor a la reina Charlotte Sophia of Mecklenburg-Strelitz.

Los colonos buscaron honrar al esposo de la reina, el rey Jorge III, así como persuadir a los asambleístas para que hicieran de Charlotte el sitio del tribunal del condado como una apuesta política, recuerda la biblioteca. Los juzgados permitieron que las ciudades crecieran económicamente al servir como un centro para visitantes y negocios durante las sesiones trimestrales.

¿Quién era la reina Charlotte?

La reina Charlotte Sophia of Mecklenburg-Strelitz nació en 1744 en Mirow, Alemania. Hija del duque Charles Louis Frederick of Mecklenburg y de la princesa Elisabeth Albertine of Saxe-Hildburghausen.

A los 17 años, Charlotte se comprometió con el rey Jorge III. No hablaba inglés pero aprendió rápidamente. Tuvo 15 hijos.

La reina tenía un gran interés en la botánica y la música. También fue filántropa y fundó varios orfanatos en Inglaterra.

Aunque no tenía un papel activo en la vida política, sí tuvo influencia en el rey y la monarquía británica; además recomendó nombramientos importantes.

