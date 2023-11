¿Qué harán beneficiarios de subvenciones para Opportunity Hub?

Charlotte, NC.- Seis organizaciones serán beneficiarias de las subvenciones Business Opportunity Hub que otorga hasta 4,5 millones de dólares.

La Ciudad de Charlotte anunció en un comunicado que los seis centros reducirán las barreras que enfrentan los propietarios de pequeñas empresas, empresarios y residentes desatendidos y subrepresentados para acceder a los programas y recursos necesarios para recuperarse, crecer, estabilizarse, iniciar sus negocios o encontrar empleo.

Los beneficiarios de las subvenciones están ubicados en las seis comunidades de Corredores de Oportunidades de la ciudad.

Ver más: Subvenciones disponibles para activar Corredores de Oportunidades

La alcaldesa Vi Lyles expresó que estos recursos no solo fortalecen al Corredor sino que fortalecen a toda Charlotte, asegurando que el futuro de la ciudad sea de inclusión y prosperidad».

A continuación la lista de beneficiarios de las subvenciones proporcionada por la ciudad con el corredor donde operarán y el objetivo planteado.

Latin American Chamber of Commerce of Charlotte: El Spark Centro proporcionará recursos vitales para apoyar a los minoristas, empresarios y solicitantes de empleo locales emergentes en la comunidad, con un fuerte énfasis en impulsar oportunidades para empresas propiedad de minorías.

Today, we announced the recipients of the $4.45M Business Opportunity Hub Grants. These hubs will connect small businesses, entrepreneurs, and residents to financial aid, jobs, and more. The hubs are located in all six Corridors of Opportunity. @cltmayor https://t.co/fzcXE0Wg3j pic.twitter.com/uzCU1UdvpM

— City of Charlotte (@CLTgov) November 15, 2023