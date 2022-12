Protección para viajeros ante cancelación y retrasos de vuelos

Charlotte, NC.- El fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, está preocupado por la experiencia de viaje de los residentes del estado durante las vacaciones y tomó medidas para proteger a los clientes de aerolíneas frente a la cancelación y retrasos de los vuelos.

“Mientras los habitantes de Carolina del Norte se preparan para los viajes de vacaciones, quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para que su viaje sea lo menos estresante y sin dolores de cabeza posible”, dijo el fiscal general Josh Stein en un comunicado.

Josh Stein envió una carta conjunta con 33 fiscales generales de otros estados al Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés). En ella ofrecen recomendaciones para fortalecer las protecciones de los viajeros.

El fiscal emplazó a las aerolíneas a hacer lo correcto por los clientes. En sus palabras eso significa entre otras cosas mantener los vuelos a tiempo, no reservar vuelos en exceso y no beneficiarse de las dificultades de sus clientes.

“Me complace que el USDOT esté responsabilizando a las aerolíneas y las inste a implementar protecciones para los consumidores aún más estrictas”.

