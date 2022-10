Programas de apoyo para pequeñas empresas

Charlotte, NC.-El condado Mecklneburg pone a disposición de las pequeñas empresas dos programas de apoyo que las ayudarán en su crecimiento.

Se trata de Business LaunchPad y Get Up and Grow, impulsados por la Oficina de Desarrollo Económico.

Los programas sin costo ayudan a los dueños de negocios locales a desarrollar un plan de crecimiento estratégico. Tienen acceso a consultores profesionales, una red de propietarios y capacitaciones con expertos.

Business LaunchPad dura cinco meses. Su objetivo es empoderar a las pequeñas empresas y las empresas pertenecientes a minorías y mujeres para que tengan éxito en las oportunidades de contratación gubernamentales, institucionales y privadas.

Requisitos de elegibilidad:

Fechas del programa: 12 de enero a 18 de mayo de 2023

Horario: jueves de 9 am a 11:30 am (presencial) y martes de 12 m a 1:00 pm (virtual)

Solicite acceso a Business LaunchPad AQUÍ.

