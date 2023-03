Charlotte, NC.- Un grupo de profesionales está poniendo todo su talento en diferentes áreas para la organización de eventos de alta calidad.

Ellos se unieron para ofrecer talleres gratuitos sobre cómo organizar un evento en Charlotte y sus alrededores. Bajo el nombre de All In One Productions estas personas han iniciado su ciclos de conversatorios para la comunidad, también la intención es ofrecer sus servicios.

Edgar Soberanis Plata, CEO de All In One Productions, conversó con Progreso Hispano News.

El mencionó de donde surgió la idea de conformar este grupo. “Trabajando en los eventos veíamos situaciones adversas donde la gente demandaba mejor atención, mejor servicio, mejor profesionalismo de parte de los proveedores”.

Estos profesionales se unieron y conformaron un gran grupo con especialidades en diferentes áreas. “Todo el equipo de trabajo es gente espectacular en lo que hace. Me encanta su vibra, me encanta su energía y aparte del profesionalismo tienen una gran humanidad que es lo que necesitamos hoy en día”.

Profesionales se unen para hablar de organización de eventos

Edgar es de Acapulco México y tiene 19 años en los Estados Unidos. Aunque All In One Productions está recién empezando, el grupo conformado genera grandes expectativas de desarrollo.

Leticia Peralta forma parte de este proyecto. Ella se encarga del área de maquillaje y peinado y aporta en los talleres lo necesario para lucir en cualquier evento.

“Yo estoy participando en la parte de maquillaje y peinado para toda ocasión, para cualquier tipo de evento. Tenemos siete años de experiencia”, dijo.

“Nuestro principal compromiso es hacer que vivan la mejor experiencia con nosotros. Nosotros aceptamos participar en este en este grupo porque vimos la calidez humana y la experiencia que tiene cada uno de sus miembros”.

Los miembros de All In One Productions

También forman parte del proyecto de organización de eventos el cantante Eddy Kbrera, Yobany Pérez, Jesús Zavala, Yendi López, Iris Sánchez, Taty Díaz, Ronald Berly, Claudia Robles, Lety Peralta y Griselda Medina cada uno en su área.

Ellos manifiestan que a diario les imprimen mucho amor y pasión a sus trabajos. Invitaron a la comunidad a asistir al próximo taller gratuito que realizarán el 29 de marzo a las 6:30 pm en 4300 Monroe Rd Suite B, Charlotte NC 28205.

Para más información pueden ubicar Edgar Soberanis Plata en su página de Facebook.

Video: Grupo de profesionales se unen para hablar sobre organización de eventos