Primera mujer latina en ser la Head of Schools de KIPP Public Schools NC

Charlotte, NC.- Mónica Villafuerte, es la primera mujer latina en ocupar la Head of Schools de KIPP Public Schools NC., nacida en Nueva York de padres inmigrantes de Ecuador, llegó a Carolina del Norte para aportar a la comunidad, y en el marco del Mes de la Herencia Hispana, Progreso Hispano News (PHNews) le trae una exclusiva entrevista con esta relevante figura latina.

Mónica asegura sentirse ampliamente orgullosa de sus raíces ecuatorianas. Además confesó estar muy feliz de su gestión para las escuelas secundarias KIPP Durham y KIPP Charlotte.

La empatía de Mónica la lleva a verse reflejada en los niños de las escuelas. Aprovechó el espacio para sugerir a los padres la importancia de seguir inculcándoles no solo el español, sino los valores. Destacando que el hablar en el idioma natal es un «tesoro», y hará que los niños tengan más y mejores oportunidades en el futuro.

La hispana Villafuerte comentó, «Empecé mi carrera como maestra, quise tener un impacto mayor y he sido directora y hoy en día tengo un cargo de Cabeza de Escuelas». A lo que sumó, «esto quiere decir, que trabajo con los directores y directoras de tres escuelas; dos escuelas en Durham y una escuela en Charlotte«.

A esta pregunta, la neoyorquina de raices ecuatorianas destacó con alegría, «Es maravilloso, poder ser representante de nuestra gente, de quién somos, de cómo somos, del orgullo que traemos de nuestra herencia y nuestra cultura».

Pero también confesó que nunca se imaginó siendo maestra. De hecho Mónica entró a la New York University (NYU) para ser terapista física. Pero por las vueltas de la vida terminó siendo maestra hace más de 20 años.

Muy sonriente Villafuerte confesó, «mi día empieza normalmente con los estudiantes, padres de familias, directores afuera recibiendo a nuestros estudiantes». También subrayó la importancia del monitoreo constante comentando, «la mayoría del día la pasamos dentro de los salones, dándole recomendaciones y apoyando a los maestros».

No obstante, también manifestó que son muchas las reuniones para conversar sobre los estudiantes; sobre su asistencia, medir su aprendizaje y más. Su día termina en la salida de la escuela al ver ir a los estudiantes en el bus o con sus padres.

De la misma manera comentó, «me encanta que podamos tener esas oportunidades de entrar de salón en salón, y ver cómo están enseñando los maestros, y cómo están aprendiendo los estudiantes».

