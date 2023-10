«Preocupante» aumento de tiroteos que involucran a menores

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte ha registrado un aumento «preocupante» de los tiroteos que involucran a menores, según datos de la policía.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) publicó su Informe de seguridad pública del tercer trimestre en el que destaca una disminución en los delitos violentos en 5%.

Los descensos en los registros incluyen homicidios (19 %), robos (11 %) y agresiones agravadas (2 %).

CMPD reconoció el trabajo de todo el personal del departamento para que los delitos violentos disminuyeran en la ciudad. Sin embargo, ve un “preocupante” aumento de los tiroteos que involucran a menores.

Según los datos del informe, los tiroteos en general aumentaron en 2 % y los tiroteos que involucran a menores sospechosos aumentaron en 32 %.

CMPD is reporting a 19% decrease in homicides through the 3rd quarter. There have been 69 homicides this year versus 85 in 2022. Our Divisions & Patrol Bureau continue to do a great job of directing officers to priority areas & delivering clear results in reducing violent crime. pic.twitter.com/1VcgsLvcc6

— CMPD News (@CMPD) October 19, 2023