Premio de $270.023 no reclamado está a punto de expirar

Charlotte, NC.- Si tienes boletos de lotería guardados es un buen momento para revisarlos. Un premio de $270.023 no reclamado está a punto de vencer en Carolina del Norte.

«Busque en todos los lugares donde guarde sus boletos y verifique los que tenga para ver si tiene el boleto ganador», dijo Mark Michalko, director ejecutivo de NC Education Lottery en un comunicado.

El boleto de Cash 5 fue comprado para el sorteo del 13 de mayo y vencerá el viernes 10 de noviembre. El ticket fue adquirido en Caton’s Grocery en 5416 Statesville Road en Charlotte.

El boleto acertó los números de las cinco bolas blancas para ganar el premio mayor. Los números ganadores del sorteo fueron: 9-15-17-33-41.

A $270,023 #Cash5 ticket from Caton's Grocery in #Charlotte is expiring soon! The ticket was for the May 13 drawing. The prize must be claimed at #NCLottery headquarters in Raleigh by 5 p.m. on Monday, November 13. https://t.co/PbB6zpYUo5 pic.twitter.com/TKNTIZ3mXQ

— NC Education Lottery (@nclottery) November 6, 2023