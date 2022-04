¿Por qué de la donación de órganos es tan importante?

Charlotte, NC.- El 2021 fue un año en el que se rompió el récord en los Estados Unidos con respecto a la donación de órganos, sin embargo, muchas personas siguen dudando en inscribirse como donantes, al tiempo que más de 100 mil personas esperan trasplante de órganos.

Por su parte, el Dr. Juan Carlos Leoni Moreno, Cardiólogo del Centro de Trasplantes en Mayo Clinic Florida, explica, «hay un déficit de pacientes esperando por un trasplante que puede salvarle su vida».

Asimismo, continúa el Dr. Leoni, «no solamente mejorarles su cantidad de vida, pero sí su calidad de vida, entonces creo que hay una importancia grande en promover la donación de órganos y uno mismo registrarse como un candidato para donación».

En este sentido, agregó el Dr., «yo lo llamo reciclar los órganos. Cuando venga el momento de uno de irse, estos órganos pueden ser utilizados y nos puede salvar vidas a pesar de que uno ha perdido de la vida».

Además, el Dr. invitó a los ciudadanos a registrarse, «todos tenemos dos pulmones, tenemos dos riñones, tenemos un corazón, tenemos dos córneas, tenemos un páncreas, tenemos un hígado, tenemos intestino, tenemos piel. Entonces hay cantidad de personas que podemos salvar la vida, mejorar la vida y eso no requiere sino solamente, registrarse como donante de órganos».

De este modo, cada 9 minutos se añade otro nombre más a la lista de espera. Es lamentable que en promedio 17 personas mueran a diario, mientras esperan por un trasplante.

