La pesadilla de familia hispana en parqueadero de trailas

Charlotte, NC.- Una pesadilla es la que ha vivido una familia hispana en un parqueadero de la ciudad de Charlotte, que casi pierde todo, según denuncia, por culpa de la administradora.

Todo comenzó cuando Víctor Luna quiso hacer un cuarto extra y ampliar la casa móvil. Verónica Jiménez su esposa asegura que hubo autorización verbal de la administradora para hacerlo. Sin embargo, a las dos semanas recibieron una notificación que les daba un plazo de 30 días para demolerlo o debían desalojar el lugar en el que han vivido desde hace nueve años.

Verónica y Víctor contaron su situación en una entrevista con la periodista Hazel Petrelli, de Progreso Hispano News.

Su caso escaló a instancias superiores, hasta la corte. Ella contrató un abogado para defenderse y logró que se extendiera la resolución.

“De buenas a primeras (la administradora) me dijo que mi abogada había perdido el caso y llegó con un papel con un sheriff y muchos policías más a cerrarme la puerta, me dijo que tenía 10 minutos para salir de mi casa, que si no iba a ser arrestada”, conto Verónica Jiménez.

Víctor Luna lamentó el incidente. En 10 minutos de plazo que les habían dado para desalojar no pudieron sacar nada.

Verónica salió del lugar con su hijo y luego de buscar ayuda con un abogado consiguió volver a entrar a su casa, pero la familia se llevó una sorpresa.

La pesadilla de familia hispana en parqueadero de casas móviles

La afectada contó que había muchas cosas dañadas en la casa cuando volvieron. Dijo que un vecino tiene fotos del momento de los destrozos, por ejemplo “una pecera me la agarraban y las quebraban”.

Ahora, viven en condiciones precarias mientras esperan la resolución del caso.

Verónica Jiménez mostró un televisor destrozado que ahora usa como mesa. Todavía no tiene electricidad y recientemente restauró el servicio de agua. Por un tiempo tuvo que cocinar con leña en el exterior.

Inquilinos y antiguos habitantes del parqueadero, que no revelaron sus nombres, se quejaron de los supuestos cobros excesivos por parte de la administradora. Coinciden en que el servicio de agua es costoso.

Una mujer que vive con su hijo solamente dijo que ha llegado a pagar hasta $200 de agua. “Nadie me puede visitar porque cree (la administradora) que todo el mundo viene a gastar agua”.

Cuando la mujer reclamó por lo que considera un excesivo cobro la respuesta que recibió fue que la llevara la corte. “Yo le dije ‘ningún problema, no tengo que deberle a la autoridad’”.

Progreso Hispano News intentó establecer en reiteradas oportunidades contacto con la administradora, pero no responde a la puerta ni las llamadas. Tampoco se ha podido ubicar al propietario del condominio.

La pesadilla de Verónica y Víctor no ha terminado. Esperan la resulción de su caso.

Video: Familia Hispana denuncia maltrato y discriminación por administradora residencial