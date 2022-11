Charlotte, NC.- La tormenta tropical Nicole traerá lluvias y ráfagas de viento a las Carolinas, según las alertas de los servicios meteorológicos.

Nicole podría convertirse en huracán este miércoles y tocar tierra en Florida hacia el final de la noche con vientos de 75 mph, según el Centro Nacional de Huracanes.

WBTV News publicó en su sitio web que para las Carolinas se esperan posibles precipitaciones de 1″ a 3″, con ráfagas de viento de hasta 40 mph para los días jueves y viernes.

Ver más: Cuatro muertes relacionadas con tormentas en NC

Hacia el fin de semana el clima estará más despejado.

Tropical Storm #Nicole Advisory 7A: Nicole Likely to Become a Hurricane By Wednesday. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2022