¡NC decide! Elecciones de medio término

Charlotte, NC.- Llegó el día. Este martes 8 de noviembre son las elecciones de medio término y los residentes de Carolina del Norte ejercen su derecho al voto para decidir sobre el futuro de sus comunidades.

Las urnas de votación estarán abiertas de 6:30 am a 7:30 pm. Los votantes que estén en fila a las 7:30 pm podrán votar.

Esta es la última oportunidad de votar de manera presencial. También se puede hacer en ausencia siempre que devuelva su boleta por correo o sellada dentro del sobre completo a la junta electoral de su condado antes de las 5 pm de este martes.

Los votantes que necesiten asistencia en las urnas deben solicitarla. Las juntas tienen votación en la acera para las personas que no puedan entrar a los establecimientos a sufragar debido a su edad o discapacidad.

If you plan to vote on Election Day in North Carolina, please read the following tips:

