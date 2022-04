Murió exalcaldesa de Huntersville

Huntersville, NC.- La exalcaldesa de Huntersville, Jill Swain, falleció a las 61 de años de edad, informó la Ciudad.

La causa de muerte de Swain, quien fue alcaldesa de 2007 hasta 2015, no fue informada.

“Nuestros corazones están tristes por el fallecimiento de la exalcaldesa de Huntersville, Jill Swain”, publicó la Ciudad en sus redes sociales.

Ver más: Melinda Bales será la próxima alcaldesa de Huntersville

La Ciudad recordó que Jill Swain sirvió a la comunidad en diferentes cargos durante décadas.

A ella la eligieron por primera vez en 1999 como comisionada. Después de ocho años alcanzó el cargo de alcaldesa.

El año pasado perdió una reñida elección con Melinda Bales para el cargo de alcalde de la Ciudad.

Our hearts are saddened at the passing of Huntersville’s former Mayor Jill Swain. Jill served this community in many capacities for decades. First elected in 1999, Jill served as a commissioner for eight years until being elected mayor, a role she cherished from 2007 to 2015. pic.twitter.com/isY4W6uCkk

— Town of Huntersville (@HuntersvilleGOV) April 28, 2022