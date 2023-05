mataron-a-menor-de-edad-a-tiros-en-charlotte

Charlotte, NC.- Un menor de edad ha sido víctima mortal de la violencia armada en la ciudad de Charlotte.

Se trata de Raynard Milton Mahoney, Jr., de 17 años, quien fue asesinado la tarde del jueves 18 de mayo en la cuadra 7300 de Larwill Lane.

A esa dirección acudieron oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Al llegar, los oficiales localizaron a una víctima masculina de 17 años que sufría una herida de bala. Medic respondió a la escena y trasladó a la víctima al hospital. Posteriormente, la fue declarada fallecida.

Una persona de interés ha sido localizada y ha sido detenida por cargos de armas, informó al policía. CMPD no está buscando actualmente a ningún otro sospechoso.

En otro hecho, ocurrido el viernes 19 de mayo en la mañana, un menor de edad recibió un disparo durante un tiroteo en la cuadra 300 de Prince Charles Street, cerca de Eastway Park.

Assault With A Deadly Weapon Investigation in the North Tryon Division https://t.co/Ed31nXhGGU

— CMPD News (@CMPD) May 19, 2023