Más opciones de fórmulas para bebés disponibles en NC

Charlotte, NC.- Ahora en Carolina del Norte hay más opciones de fórmulas para bebés a través del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha puesto a disposición temporalmente 55 productos de fórmula adicionales para los beneficiarios de WIC.

La medida forma parte de un esfuerzo por aliviar la escasez del producto alimenticio que tiene impacto en todo el país, según un comunicado del gobierno estatal.

La 55 de opciones fórmula se suman a las ochos a las ocho opciones agregadas la semana pasada para diferentes tamaños y tipos de productos Gerber, cuya marca no están 100% disponible.

WIC families can now use their benefits for 55 additional infant formula brands and types. Families do not need to take any action to access these temporarily expanded benefits and can use the Bnft® app to see the list and scan products. More: https://t.co/t3TU1KXm4c pic.twitter.com/6zGt9mbAMw

— NCDHHS (@ncdhhs) June 6, 2022