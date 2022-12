Lanzan piedra a guardería con mensaje de odio y amenazas a niños

Charlotte, NC.- Un sujeto lanzó una piedra a una guardería en Charlotte con un mensaje de odio y amenazas a niños, en un caso que estaría relacionado con un tiroteo ocurrido a finales de noviembre.

El ataque a la guardería ocurrió el lunes en la mañana. Este martes el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg informó que arrestó a una persona.

Se trata de Tyson Lee Corpening, de 36 años. Enfrenta cargos por tentativa de asesinato, agresión con un arma mortal con la intención de matar causando lesiones graves, intimidación étnica, daño a la propiedad, posesión de un arma de fuego por delincuente convicto y amenaza de violencia masiva en propiedad educativa.

El lunes cerca de las 8:40 am, oficiales respondieron a una emergencia en una guardería en la cuadra 3300 de Beatties Ford Road.

En el lugar un sospechoso había lanzado una piedra a través de la ventana de una guardería con una nota que contenía discurso de odio y amenazas hacia los niños.

As a result of continued investigation, members of the CMPD’s SWAT team, with the assistance of the FBI, executed a search warrant and arrested a suspect in connection to this case.

On Monday, December 5, 2022, Tyson Lee Corpening (DOB: 01/22/1986), was arrested. (1/2) https://t.co/cF1LYwCEew

