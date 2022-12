Kwanzaa, una fiesta afroamericana en Charlotte

Charlotte, NC.- Charlotte festeja una semana con Kwanzaa, una celebración que realza la cultura afroamericana.

La fiesta se extenderá hasta el 1 de enero en torno a los siete principios o Nguzo Saba. Cada día tendrá un motivo diferente. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público.

Kwanzaa Charlotte organiza eventos y actividades educativas y culturales diseñadas para beneficiar a toda la comunidad, centrados en Nguzo Saba.

Las celebraciones diarias se llevarán a cabo de 7 pm a 9 pm, del 26 de diciembre al 1 de enero de 2023. Un African Marketplace estará disponible en noches seleccionadas y abrirá a las 6 pm.

Los siete principios o Nguzo Saba que rigen la celebración son Umoja (Unidad), Kujichagulia (Autodeterminación), Ujima (Trabajo Colectivo y Responsabilidad), Ujamaa (Economía Cooperativa), Nia (Propósito), Kuumba (Creatividad) e Imani (Fe).

Our celebration of Kwanzaa starts in ONE week. We’re back to celebrating in person. Please see the locations and times below! pic.twitter.com/YF6Wjf3l4l

— Kwanzaa Charlotte (@kwanzaa_clt) December 19, 2022