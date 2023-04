Raleigh, NC.- Líderes comunitarios y jóvenes de Carolina del Norte asistieron a la Asamblea General para presionar por una matrícula igualitaria en los estudios superiores.

Líderes de la Coalición Adenlante acompañaron a más de 50 jóvenes, en su mayoría de high school y de diferentes condados, en una actividad para hablar con los legisladores del estado.

La directora adjunta de El Pueblo, María González, conversó con Progreso Hispano News sobre esta iniciativa.

Esta iniciativa nació hace como 15 años, igual con la Coalición Adelante que está basada en varias organizaciones que hacen abogacía para los derechos de los inmigrantes, dijo María González.

“Las organizaciones vieron que la población inmigrante, indocumentada e hispana estaba creciendo en el estado y que los jóvenes se estaban graduando de high school, pero no podían acceder a la universidad por razón de la matrícula”.

En Carolina del Norte, como en otros cuarenta otros estados, los estudiantes indocumentados tienen que pagar casi tres veces la cantidad que otros estudiantes para cursar estudios superiores, calculó González. “Si un estudiante está pagando $ 10.000, los indocumentados pagan $ 30.000”.

Jóvenes unen fuerzas para lograr matrícula igualitaria

Asegura que los estudiantes indocumentados no califican para pagar la matrícula como residente del estado en colegios comunitarios o universidades aún teniendo años viviendo en el estado. Menciona que un primer proyecto de propuesta de matrícula igualitaria tuvo el apoyo de demócratas y republicanos pero por diferencias de grupos antiimigrantes todo quedó sin efecto.

La directora adjunta de El Pueblo explicó que esperan que a finales de esta semana el proyecto de ley pueda ser introducido.

“Falta ver también si lo abren a todas las personas indocumentadas del estado, los que tienen DACA o los que tienen ciertos grados. Falta ver esa parte. No nos han dicho en específico qué será, pero nosotros estamos pidiendo que nos apoyen a todos, no nada más a los que tienen DACA porque ahorita la mayoría de personas con DACA ya son mayores, no son los que se están graduando de High School”.

Según las organizaciones, la equidad en la matrícula permitirá que Carolina del Norte logre su objetivo de educación superior de 2 millones de personas para 2030.

