Instituciones sellan convenio de intercambio de estudiantes en NC

Greenville, NC.- Un convenio que permite el intercambio de estudiantes con el propósito de impulsar la cultura y la preparación académica, se selló entre la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte Inc. (AMEXCAN) y el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores (CLAES).

Por su parte, CLAES es una institución privada de educación superior con una trayectoria superior a los 30 años con sede Xalapa, Veracruz. Así pues, Elías Galicia Bravo, rector de la institución resaltó que las carreras de la institución son: Turismo, Derecho, Comercio Exterior, Pedagogía, Ciencias Políticas y Administración Pública.

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan promover las licenciaturas, pero también los diplomados del CLAES en el formato online, y la preparación general del estudiante. Con el propósito de fortalecer los idiomas tanto en la ciudad de Xalapa y en Greenville, en Carolina del Norte.

Inicialmente, el intercambio se realizará entre alumnos que hayan cursado y aprobado el 50% de los créditos o asignaturas en las carreras cursantes. Del mismo modo se reconocerán, en la medida de los posible, los estudios realizados y superados por los estudiantes en la sede anfitriona.

Se prevé que el intercambio de estudiantes será hasta de 3 por año académico por un lapso de 3 semanas. De igual manera, los estudiantes estarán obligados a respetar los semestres académicos de la institución receptora.

