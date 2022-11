 Incendio en South Boulevard fue intencional

Charlotte, NC.- Los bomberos de Charlotte determinaron fue intencional el incendio ocurrido el pasado fin de semana en un complejo de apartamentos.

El Departamento de Bomberos respondió a la emergencia cerca de la medianoche del domingo. La dirección del incendio en la cuadra 1800 Beacon Ridge Road, en South Boulevard.

En primera instancia el departamento informó que era un incendio de estructura. Treinta bomberos controlaron el incidente en 20 minutos y no se reportaron heridos. El incendio quedó bajo investigación.

Update Structure Fire on Beacon Ridge Rd; CFD Investigators determine that the fire was intentionally set & remains under investigation; occupant displaced with @GCRRedCross assisting; estimated fire loss $7k; anyone with information is ask to call crime stoppers at 704.334.1600 https://t.co/DDZY6mI3nf

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) November 13, 2022