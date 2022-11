Hubo un ganador de $1 millón del Powerball en NC

Charlotte, NC.- El ganador del premio mayor del Powerball compró su boleto en California, sin embargo en Carolina del Norte también hubo un afortunado que recibirá un millón de dólares.

El sorteo, que acaparó la atención de Estados Unidos, estaba acumulado y tenía un premio mayor de $2.040 millones.

Representantes de la lotería anunciaron los números ganadores 10, 33, 41, 47 y 56 con Powerball 10.

En Florida hubo también un boleto con un premio de $2 millones.

