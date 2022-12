homicidio-en-north-tryon-street

Charlotte, NC.- Un hombre que había sido atacado con un arma mortal el fin de semana en North Tryon Street en Charlotte murió el lunes a causa de las heridas.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el hecho en un comunicado.

La policía identificó a la víctima como Lawrence Green, de 32 años.

El hecho ocurrió el domingo en la noche en cuadra 6700 de North Tryon Street, justo en una zona donde hay negocios de propiedad hispana.

#CMPD's Homicide Unit is investigating a homicide in the 6700 block of N. Tryon Street that happened Sunday, Dec. 11, at around 7:40 p.m. Officers discovered a male with life-threatening injuries. The victim later died early this morning at the hospital from his injuries. (1/2) pic.twitter.com/KoAEzOpfOc

— CMPD News (@CMPD) December 12, 2022