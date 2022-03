Feliz Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar ¡Gracias!

Charlotte, NC.- Desde 1988 se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, cada 30 de marzo, cuando desde el Congreso de Trabajadoras del Hogar, que fue realizado en Bogotá, Colombia, acordaron establecer políticas que velaran por el cumplimiento de los derechos de este sector.

En este sentido, el congreso discutió, profundamente, la gran discriminación que sufren las personas que se dedican a estas fundamentales labores.

Ver más: National Puppy Day y las formas de celebrarlo

Al mismo tiempo, el debate paso por; la ausencia de leyes para este rubro, planteamiento de un pago digno por este trabajo y el derecho de una protección social por parte del Estado.

De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se montaron en esta importante tarea. Para así proclamar un tratado histórico en 2011. El mencionado tratado, llamado Convenio para asegurar el Trabajo Decente para los Trabajadores y Trabajadoras Domésticas, fue el primer documento que dio soporte legal a esta actividad económica.

Pese a que el trabajo doméstico data de tiempos inmemoriales, se mantiene en el imaginario colectivo la creencia de que estás laborales las realizan personas con condición económica o racial menos favorecidas.

No one should have to choose between their right to work and their physical, mental and sexual integrity and dignity.

📢 Raise your voice against any form of violence and harassment at work.

Call on your government to #RatifyC190.

➡️ https://t.co/DBxBaOIn2h pic.twitter.com/pIoSZCdNhD

— International Labour Organization (@ilo) March 28, 2022