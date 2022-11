Se acerca fecha límite para solicitar fondos de programa HOMES

Charlotte, NC.- Todavía hay plazo para solicitar fondos a través del programa HOMES que ofrece un apoyo económico en Mecklenburg para reducir el costo de la propiedad de vivienda anual. Sin embargo, el condado advierte que la fecha límite es el viernes 18 de noviembre.

HOMES (Ayudando a los propietarios de viviendas de Mecklenburg con apoyo económico) otorga hasta $340 en asistencia a quienes califican para la subvención.

Ver más: Mercado inmobiliario cae a su nivel más bajo en décadas

Los fondos de la subvención se pagarán al recaudador de impuestos de Mecklenburg, quien reducirá la cantidad total de impuestos adeudados por la residencia principal del beneficiario calificado, señala un comunicado del condado.

Hay tres claves para calificar:

Otros detalles de elegibilidad se pueden consultar en mecknc.gov/4HOMES.

County homeowners with low to moderate income can apply for a grant to help reduce the cost of owning their home. You could qualify for up to $340. Apply in English or Spanish online, by mail or email by Nov. 18 » https://t.co/zc02ZYerEb pic.twitter.com/Ryb58ndm4D

— Mecklenburg County (@MeckCounty) November 10, 2022