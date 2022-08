En sede de la ONU se busca cerrar tratado para protección de alta mar

Charlotte, NC.- La sede de la ONU será protagonista, el próximo lunes, de la reunión de distintos países que buscan pactar finalmente un cerrar un tratado de protección la biodiversidad en alta mar.

Pese a que suena como un gran paso, es una medida que lleva años en discusión y que los ecologistas consideran fundamental para salvar los océanos.

En marzo, durante la última ronda de negociaciones no se alcanzó un acuerdo. Sin embargo, los gobiernos se reunirán durante diez días en la ciudad de Nueva York, con la finalidad de encontrar un consenso.

Se prevé que un borrador puede ser el resultado de la ya existente Convención de las Naciones Unidas, específicamente sobre el Derecho del Mar. Este tendría el propósito de, «asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional».

Por el momento, más de 200 millas marinas de las costas que gozan de regulaciones de distintos acuerdos son las áreas en cuestión. Alta mar es popularmente conocida como aguas internacionales. De hecho, representa la mayor parte de los océanos, y hoy están muy amenazadas por las contaminación, el cambio climático y nuevas tecnologías.

