Distribuirán kits de prueba de COVID-19 en el hogar gratuitos

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública del condado Mecklenburg proporcionará una cantidad limitada de kits de prueba en el hogar gratuitos este sábado 29 de enero.

Los kits son para los residentes que experimentan síntomas de COVID-19 y no pueden acceder a un sitio de prueba local o comprar kits de prueba en el hogar.

La distribución será en dos lugares de 10 am a 1 pm:

Central Piedmont Community College – Harper Campus, 315 W Hebron St, Charlotte, NC 28273 (La distribución estará en el estacionamiento grande en Hebron Street, frente a la entrada principal del campus).

Las entradas a los sitios de distribución se bloquearán antes de la apertura del sitio. Para garantizar la seguridad de la comunidad, no se permitirá esperar en la fila bloqueando las vías. Se redirigirá a las personas fuera del sitio hasta que el espacio permita visitantes adicionales.

Para las personas que buscan una prueba en los sitios de distribución, tenga en cuenta:

Para satisfacer mejor la demanda urgente en la comunidad, Salud Pública proporcionará hasta cuatro pruebas por hogar. Las pruebas están disponibles hasta agotar existencias.

No es necesaria una cita; el personal de salud pública ofrecerá kits basados ​​en una caminata o en automóvil.

Dado que los kits de prueba en el hogar no requieren supervisión clínica, no se requiere una receta de un proveedor de atención médica.

Debido a la gran demanda, los suministros de kits de prueba de COVID-19 gratuitos para el hogar en el condado de Mecklenburg continúan siendo limitados para su distribución futura. Visita la página When You Should Be Tested para obtener información actualizada sobre ubicaciones de distribución y disponibilidad. También puede pedir kits de prueba al gobierno federal visitando covidtests.gov.

Encuentre un sitio de prueba gratuito cerca de usted visitando la página NC DHHS Find My Testing Place o usando el mapa de sitios de prueba y vacunación de MCPH COVID-19 .

Si tiene dificultades para visitar un sitio de prueba local, también puede comprar kits de prueba de COVID-19 para el hogar en línea o en farmacias locales. La disponibilidad de kits en tiendas y en línea ha mejorado recientemente.

