Consejos de seguridad para freír pavos

Charlotte, NC.- Con el día de Acción de Gracias a horas de celebrarse, las autoridades de Carolina del Norte ofrecen consejos para freír pavos de manera segura y reducir los riesgos de una emergencia.

“Freír pavo puede ser peligroso porque los incendios de petróleo ocurren rápidamente. Asegúrese de planificar la seguridad contra incendios, especialmente cuando cocine en esta temporada”, expresó Mike Causey, jefe de bomberos del estado y comisionado de seguros.

“El Día de Acción de Gracias es un momento maravilloso para reunirse con familiares y amigos para disfrutar de una deliciosa comida, pero es fácil perder el enfoque en la seguridad contra incendios”.

Un comunicado de la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado cita a la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA). “El Día de Acción de Gracias es el día pico de incendios causados ​​por cocinar, con aproximadamente 1.000 incendios domésticos en este día”.

We're teaching folks how NOT to fry a turkey this #Thanksgiving! 🦃 Insurance Commissioner Mike Causey is hosting a turkey fryer fire demonstration at 10 a.m. with @RaleighGov Fire Dept.

DETAILS: https://t.co/VVAm8s8aVz@WRAL @ABC11_WTVD @WNCN @SpecNews1RDU @newsobserver pic.twitter.com/SHvXUfVWNc

— NC_OSFM (@NC_OSFM) November 21, 2022