Confiscaron tres armas de fuego en el juzgado de Mecklenburg

Charlotte, NC.- La Mecklenburg County Sheriff Office (MCSO), informó que en las últimas dos semanas han aprehendido a tres personas que estaban intentando introducir armas de fuego en el juzgado del condado de Mecklenburg.

De acuerdo con el MCSO, los tres casos que involucran armas de fuego fueron aislados. No obstante, los tres sujetos compartían los mismos motivos.

La MCSO resaltó que los tres sujetos habían olvidado que portaban armas de fuego y no estaban familiarizados con las leyes relativas al porte de armas en propiedades estatales -incluyendo juzgados.

De manera que, como consecuencia en cada uno de estos casos se confiscaron las armas. No conforme con esto, se emitieron citacones por violaciones del Estatuto General de Carolina del Norte §14-269.4 (Armas en Ciertas Propiedades Estatales y en los Tribunales).

In the past two weeks, the Mecklenburg County Courthouse experienced three incidents of individuals unknowingly bringing firearms inside. Despite varying circumstances, all had a common factor: forgetting or being unaware of laws prohibiting weapons on state property. pic.twitter.com/NTYlvn1S61

— Meck Sheriff (@MeckSheriff) September 8, 2023