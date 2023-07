Comunidad y familia unidas ante desaparición de una mujer

Charlotte, NC.- La comunidad y la familia de Allisha Dene Watts han unido fuerzas después de su desaparición el 16 de julio en Carolina del Norte.

Allisha Dene Watts, de 39 años, viajó de su casa en el condado Moore a visitar a su novio en Charlotte. Su familia más nunca volvió a saber de ella.

Su desaparición ha causado consternación. Miembros de la comunidad y de su familia hicieron un vigilia el pasado martes en Southern Pines, Moore. El objetivo era reconocerla como una persona dulce y vivaz, y apoyarse en este momento difícil.

El miércoles 26 de julio, familiares de la mujer desparecida acudieron a la sede del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés). Desde allí organizaron una conferencia de prensa.

En la conferencia indicaron que “hay demasiadas preguntas sin respuesta”.

El reporte de CMPD indica que la última vez que alguien vio a Allisha estaba saliendo de una residencia en Pamela Lorraine Drive en Charlotte.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s Missing Person Unit continue to conduct an investigation into the disappearance of 39-year-old Allisha Dene Watts. This is an active and ongoing investigation. (1/3) https://t.co/7TEj46aSGC pic.twitter.com/UKB0xloJTq

— CMPD News (@CMPD) July 26, 2023