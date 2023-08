CMPD regalará materiales escolares

Charlotte, NC.- Un niño bien equipado con sus materiales escolares llega a clases con mayores oportunidades.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) está consciente de la importancia de la educación y garantizar que los estudiantes estén bien equipados cuando regresen a clases a finales de agosto.

Muchas familias con dificultades financiaras hacen grandes esfuerzos para adquirir los útiles escolares. En Charlotte distintas organizaciones están apoyando a los estudiantes y CMPD también se suma.

It's school supply time! 📕✏️

Join our Independence Division Saturday, August 5th from 11 a.m. – 2 p.m. at Walmart at 1830 Galleria Blvd. for a Back-to-School bash. There will be games, supply giveaways, and lots of fun to be had.

We hope to see you there! pic.twitter.com/ZgQnkS6kVF

— CMPD News (@CMPD) August 2, 2023