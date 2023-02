CMPD capturó a sospechoso escondido en bote de basura

Charlotte, NC.- Un hombre que robó un vehículo en la ciudad de Charlotte fue capturado por la policía en un bote de basura donde se había escondido de los oficiales.

El hecho ocurrió la tarde del martes 7 de febrero cerca de las 6 pm cuando el Departamento de Policía Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) recibió un reporte de un robo a mano armada.

La persona que llamó informó a los oficiales que una persona armada se acercó a un vehículo en un semáforo y abrió la puerta del automóvil.

El sospechoso apuntó con una pistola al conductor y le exigió que saliera. Luego, subió al vehículo y abandonó la escena.

La policía de Charlotte ofreció los detalles del caso en un comunicado.

