Caracol invasor de Sudamérica en NC

Charlotte, NC.- Una especie de caracol invasor ha sido identificada en Carolina del Norte, informó la Comisión de Recursos de Vida Silvestre (NCWRC, por sus siglas en inglés).

Se trata del caracol manzana, una especie acuática invasora, que ha sido vista a lo largo del río Lumber en Lumberton.

Originarios de Sudamérica, los caracoles manzana pueden dañar plantas utilizadas por especies acuáticas autóctonas y representan un riesgo para la salud humana, ya que pueden portar el gusano pulmonar de la rata, una enfermedad potencialmente mortal si los caracoles se comen crudos o poco cocinados, dijo NCWRC en un comunicado.

Ver más: ¡Atención! Garrapatas, mosquitos y enfermedades

Además, sus huevos contienen toxinas que pueden causar erupciones cutáneas y oculares.

Apple Snails, a harmful invasive aquatic species, have been identified along the Lumber River in Lumberton.

For more information, including how to report sightings, please visit: https://t.co/ulgIWUg59L pic.twitter.com/QGY2T3DAP6

— N.C. Wildlife (@NCWildlife) October 3, 2023