Calendario de recolección de basura en verano

Charlotte, NC.- Los Servicios de Desechos Sólidos de la Ciudad de Charlotte han anunciado su calendario de recolección para las vacaciones de verano de 2023.

Los equipos de recolección brindarán servicio el 4 de julio y operarán con un retraso de un día la semana del 19 de junio.

Los Servicios de Desechos Sólidos no recolectarán basura, reciclaje, patio o desechos a granel programados el lunes 19 de junio, en observancia del Juneteenth. Operarán con un retraso de un día después del feriado, y los clientes del viernes recibirán el servicio el sábado 24 de junio. Será una semana de recolección de reciclaje de naranjas.

Ver más: Participa en el barrido de basura en NC

Los Servicios de Desechos Sólidos recolectarán basura, reciclaje, patio o desechos a granel programados según lo programado regularmente la semana del 3 al 7 de julio. Será una semana de recolección de reciclaje de naranjas.

Solid Waste Services will collect garbage, recycling, yard, and scheduled bulk waste on May 29. Place collection materials curbside on your scheduled day of collection. It is a green recycling collection week. See the full summer collection schedule 👇🏾 https://t.co/gSvTQvQu2F

— City of Charlotte (@CLTgov) May 28, 2023