Balance de operativos de CMPD contra “street takeovers”

Charlotte, NC.- Cientos de vehículos han estado involucrados en “street takeovers” en la ciudad de Charlotte durante el mes de febrero.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) ha estado trabajando para disuadir a los conductores de hacer estas actividades de “toma de calles” que generalmente ocurren en las noches.

El fin de semana pasado CMPD respondió a múltiples incidentes de “street takeovers” en Charlotte que involucraron a cientos de vehículos.

La policía consiguió 15 citas, dos arrestos y un arma de fuego, indicó un comunicado. Además, ocho vehículos fueron remolcados o retenidos como prueba.

Entre los vehículos retenidos está uno involucrado en un accidente de atropello y fuga con un poste de luz.

At 3 p.m., #CMPD will share details on recent enforcement of "street takeover" incidents involving reckless driving. You can watch here: https://t.co/Sz2182SPNi pic.twitter.com/Ud6BIDNFem

— CMPD News (@CMPD) February 27, 2023