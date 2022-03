Asistencia para pagar la hipoteca

Charlotte, NC.- Pronto, los residentes del condado Mecklenburg ubicados en las seis ciudades y áreas no incorporadas podrán recibir ayuda para pagar su hipoteca.

El condado Mecklenburg comenzará a aceptar solicitudes para su Mortgage Assistance Payment Program a partir del 4 de abril de 2022.

El Programa de Pago de Asistencia Hipotecaria está disponible gracias a los fondos de la Ley CARES proporcionados a través de la Subvención de Desarrollo Comunitario en Bloque.

El Programa de asistencia para el pago de hipotecas brinda asistencia financiera a los residentes de ingresos bajos a moderados en las ciudades y áreas no incorporadas que se han visto afectadas negativamente por el COVID-19.

Los propietarios de viviendas elegibles pueden recibir de 3 a 6 meses de pagos consecutivos para usar en los pagos de su hipoteca, incluidos el capital, los intereses, los impuestos y el seguro.

