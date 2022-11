acuerdo-brinda-protecciones-para-beneficiarios-de-medicaid-en-nc

Charlotte, NC.- Una acuerdo sujeto a aprobación judicial sobre una demanda contra Franklin v. Kinsley, anteriormente conocido como Hawkins contra Cohen, brinda protecciones para beneficiarios de Medicaid en Carolina del Norte.

El acuerdo de conciliación alcanzado para resolver la demanda federal presentada en 2017 indica que habrá ajustes en las políticas para determinar la elegibilidad a Medicaid para evitar terminaciones indebidas de coberturas.

La decisión llega antes de que la emergencia de salud pública de COVID-19 finalice en enero de 2023. Durante la emergencia, los beneficiarios de Medicaid están protegidos contra la terminación o reducción de su cobertura de atención médica. Pero, una vez finalizada se abre paso a cancelaciones.

