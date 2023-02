actividades-de-black-history-month-en-mecklenburg

Charlotte, NC.- Febrero está repleto de actividades en el condado Mecklenburg para celebrar el Black History Month.

“Hay muchas maneras de explorar esta fascinante parte de la historia estadounidense”, dijo el condado en un comunicado en el que anuncia sus actividades programadas a través del Departamento de Parques y Recreación.

Black History Month o Mes de la Historia Afroestadounidense rinde homenaje a las generaciones de afroamericanos que lucharon contra la adversidad para lograr la plena ciudadanía en la sociedad estadounidense.

A continuación la lista de actividades proporcionada por el condado:

El programa capacitará a los jóvenes para que aprendan más sobre su pasado, conozcan a líderes que no se mencionan en los principales medios de comunicación y les presentará a diferentes afroamericanos que han tenido un gran impacto en nuestras vidas actuales.

Inscripción en línea

ArchiveCLT es una cafetería propiedad de una mujer afroamericana en el lado oeste de Charlotte dedicada a celebrar la cultura negra local. Únase para escuchar a un icono y disfrutar de una bebida de cortesía, hasta agotar existencias.

We're celebrating #BlackHistoryMonth this February! Game nights, fashion shows, and workshops: Find our Black History Month programs here » https://t.co/LBUfEo7nMp pic.twitter.com/8kCm5NKfZA

— Park and Recreation (@MeckParkRec) February 3, 2023