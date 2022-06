 Basta, YA ! de política criminal 

Las inocentes víctimas de la masacre en Uvalde en el Estado de Texas, es repugnante y escalofriante. Asesinar a 19 niños y 2 maestras a sangre fría, es como ver una serie en películas de terror a gran metraje. El asesino, con una edad increíble y que a sus 18 años de edad posiblemente muera en vida y que aún ante la ley se presuma su inocencia hasta que no se pruebe lo contrario y se lo declare culpable por un Tribunal de Justicia, y reciba sentencia condenatoria como autor de tanta barbarie que ha enlutado a tantas familias y al pueblo estadounidense.

Nada normal

No hay nombre para describir este horrendo suceso, porque tiene un atenuante que es descubrir la causa principal ante la acción criminal del atacante, para que se sienta muy a gusto durante el tiempo que utilizó para asesinar con premeditación y alevosía a niños y profesores inocentes.

Ya no es normal la conducta en las personas que cometen crímenes de este tipo. Las armas, no son la única causa. Existe otros elementos que se deben analizar y estudiar; que nos pueden conducir a problemas de salud mental que existe en determinados casos dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, no se puede descartar que el uso de armas que las compran jóvenes hasta 18 años de edad, implica una de las causas mortales que protege la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Corresponsabilidad de los padres

Así mismo, existe corresponsabilidad de los padres de familia cuando han adquirido armas de cualquier tipo y las tienen en sus casas como adornos sin la debida seguridad y, es ahí cuando , particularmente los hijos, las toman para usarlas en los hechos sangrientos de tanta matanza en estos últimos tiempos.

Tiroteos anteriores

En abril 16, 2007, en Blackburg, Virginia, un tiroteo dejó 33 muertos y 17 heridos. El autor, un estudiante, que luego del hecho se suicidó. El 14 de diciembre, 2012, en la escuela Sanford, Newton, Estado de Connecticut, el asesino después de matar primero a su abuela corre a asesinar a 27 personas y más 2 heridos; luego, termina quitándose la vida. El 14 de febrero 2018, en Parkland, Estado de la Florida, un ex-alumno de 19 años de edad, después de haber sido expulsado de su preparatoria, por mal comportamiento, asesina a 17 personas, dejando también 17 heridos. Así mismo, en el Metro de la Ciudad de Nueva York, Andrew Abdullah, de 25 años de edad, en un tiroteo asesina a una persona. Al momento está detenido.

Incidentes registrados

El FBI registra 61 incidentes de tiroteos solo en 2021, dejando 103 muertos y 140 heridos en 30 Estados de la Union Americana. Insistimos, que esto no es normal bajo ningún punto de vista y hay que hacer algo, YA!. Mujeres, niños y adultos mayores están muriendo asesinados en cualquier sitio, a causa de posible salud mental de los autores de estos hechos sangrientos, ante el descontrolado uso de armas en las escuelas y en cualquier lugar que se encuentren las personas. Esto no puede continuar. Los congresistas tienen que hacer algo, porque de lo contrario las matanzas continuarían. Si no lo hacen, van a seguir perdiendo la confianza del pueblo y eso les traerá graves consecuencias políticas para tantas y a cuantas elecciones se postulen. Ellos, solo perderían sus aspiraciones políticas pero las familias pierden sus seres queridos que tienen más valor.

La NRA

A estas alturas, cuando todos sabemos que la situación viene de políticos comprometidos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA) por sus siglas en inglés, a sería muy difícil una reforma a la Segunda Enmienda Constitucional, pero sí se puede modificar ciertos parámetros como la edad para comprar armas; es decir, que exista límites de quiénes están calificados para adquirirlas pero con un certificado médico de salud mental del solicitante que los médicos psiquiatras lo faculten, agregando otra regla fundamental como la de prohibir la compra de armas de asalto o alto calibre para personas jóvenes menores de 21 años, que por lógica e historia bélica, un arma de esas características, carecen de fundamento que estén de adorno en los hogares, cuyas consecuencias ya dolorosamente siguen dejando duelo en las familias.

Debatir por la Segunda Enmienda Constitucional

El día de la masacre en Uvalde, Texas, cuando asesinaron a 19 niños y 2 de los maestros de la Robb Elementary School, a la pregunta del millón, nos queda una sola respuesta, que es la de debatir por la Segunda Enmienda Constitucional, para definir que esta enmienda no tiene derechos ilimitados y que tiene que reglamentarse quiera o no la Asociación Nacional del Rifle(NRA), o quiera o no la clase política interesada en seguir favoreciéndola en su negocio multi-billonario.

Basta, YA! de seguir viviendo este desgaste humano. Basta, YA! de continuar enterrando a personas inocentes por culpa de asesinos que se presume sean enfermos mentales. Hoy, a ellos, les queda responder a la Justicia pero la sociedad necesita seguridad en la que están los niños y adultos indefensos.Basta, YA! con la política criminal y, que durante los 150 años de la NRA que está cumpliendo este 2022, no puedan servir para festejar la muerte de millones de seres humanos y el dolor causado a sus deudos. Lo que sí pueden celebrar es la cuantiosa trillonada de dólares ganados durante siglo y medio a costa de la vida de seres humano